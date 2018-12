Una storia iniziata nel 1908: la Cantina celebra i 110 anni d'attività

La "Cantina Forlì Predappio" ha festeggiato 110 anni di attività. La storia è iniziata il 17 giugno 1908 col nome di "Cantina Sociale Forlivese", trovando sede in via Decio Raggi dove c’è ancora il punto vendita. Lo stabilimento si è quindi trasferito a Malmissole in Via Due Ponti e conta 2000 soci. Nella vendemmia 2018 sono stati conferiti più di 600mila quintali si uva. "Cantina Forlì Predappio" ha ora 3 centri di raccolta: Forlì, Meldola e Predappio. Giovedì è stato celebrato l'importante traguardo alla presenza dei dipendenti, del presidente Stefano Lazzarini e dl direttore Roberto Monti.