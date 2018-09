Apre un nuovo "street food": ora anche l'hambuger si mangia "alla cinese"

E' stato inaugurato da alcune settimane un nuovo locale a Forlì: si tratta di Bing Street Food che si trova nei pressi della stazione ferroviaria in viale Colombo 34/36. La gestione di tipo famigliare è curata da un giovane imprenditore cinese Xu Luzhong, unitamente alla moglie Li Na e al figlio Xu Hanhui. Il locale si è specializzato in street Food cinese, oggi già presente in tante città italiane, ma non sul territorio forlivese, con il quale si valorizza il cosiddetto “cibo di strada” pronto e degustabile immediatamente anche muovendosi. Ma nel locale, con cucina a vista, sono presenti anche tavoli permettendo così di consumare i pasti anche all'interno. Mentre il bar la colazione e l'aperitivo è “all'italiana”, per i pasti si offrono le classiche pietanze cinesi, ma anche hamburger cinesi di manzo, maiale e vegetariani, pancake e crepes dolci e salate. Il pesonale è misto, cinese e italiano.