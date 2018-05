Studente 22enne di informatica inventa la sua app "Lets Box!" per giocare quest'estate

Ha deciso di mettersi alla prova, realizzando un proprio gioco che ha messo a disposizione come app per lo smartphone. E' un giovane forlivese che studia informatica a Cesena l'artefice di un'app nata in una camera mansardata, in una tranquilla zona di Forlì. “Fin da piccolo sono sempre stato appassionato di informatica, passavo ore sia a giocare, ma anche e soprattutto, a cercare di capire il funzionamento di tutto il mondo dietro”. Queste le parole di Luca Mengozzi, ragazzo di 22 anni di Forlì, studente universitario a Cesena e prossimo alla laurea in Ingegneria Informatica.

Continua Luca: "Un giorno per mettere alla prova me stesso e per esigenze di studio, ho deciso di creare qualcosa di mio ed è nata LetsBox!". Ma cos’è esattamente LetsBox? E' un gioco piuttosto semplice: iniziando la partita compare subito una griglia composta da numeri, e lo scopo è quello di arrivare a formare il numero '100'. Per fare tutto ciò è necessario sommare i numeri, trascinandoli gli uni sugli altri, attraverso uno “swipe”, uno scorrimento delle dita verso una delle quattro direzioni. Durante la partita la presenza di ostacoli, rappresentati da muri rossi, portano l’interfaccia a riempirsi fino al game over, cioè quando nella griglia non è possibile effettuare più nessun movimento. La bravura del giocatore sta infatti nel riuscire a farsi strada tra gli ostacoli.

Il gioco è disponibile gratuitamente sia per IOS, sia per Android, e ha totalizzato circa 300 download, in continua crescita, da parte di giovani e non, che desiderano cimentarsi con questo rompicapo, un bel passatempo sotto l'ombrellone in vista dell'estate che sta per iniziare.