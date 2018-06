Summer school di interpretazione al Campus di Forlì

Dall'11 al 16 giugno, 2018, il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) dell'Università di Bologna (Campus di Forlì) ospita una Summer School di Interpretazione a Distanza (al telefono e in videoconferenza) organizzata nell'ambito del progetto europeo Erasmus+ SHIFT in Oralit. La Summer School è diretta specificamente a studenti provenienti dalle quattro università partner del progetto (Università di Bologna, Università del Surrey, Università di Granada, Università Pablo de Olavide). I partecipanti sono stati selezionati da ciascuna università partner, e si incontreranno a Forlì per questo evento di formazione intensiva della durata di una settimana. Il personale docente include professori dalle quattro università partner e formatori delle due aziende partner del progetto triennale che si avvia alla conclusione, è diretto dal DIT nella persona di Félix San Vicente, e la Summer School è diretta da Mariachiara Russo.