Super tecnici in meccanica: si avvicina la partenza del nuovo corso di specializzazione post-diploma

Entrano nella settimana decisiva le iscrizioni al nuovo corso post-diploma di Meccanica avanzata che prenderà avvio nell’anno accademico 2018-2019 all’Istituto Marconi di Forlì. Il corso superiore, realizzato da Its Maker, polo tecnologico di area meccanica e meccatronica della regione Emilia Romagna, formerà un "Tecnico Superiore per l’industrializzazione, il controllo e il miglioramento della qualità industriale"; avrà la durata di due anni e si rivolgerà a 25 ragazzi. La durata della formazione sarà di 2mile ore di cui 800 in azienda tramite tirocinio didattico e la quota di partecipazione, per chi sarà ammesso, sarà di 200 euro.

"Questo corso attribuisce ai ragazzi un livello formativo e competenze concrete di altissima qualità, che garantiscono tempi immediati di assunzione e l’avvio di un’opportunità di carriera sicura, come confermano tutti i dati e le percentuali di cui disponiamo - afferma Mario Agnoli Commissario operativo di Confindustria Forlì-Cesena -. Confindustria Forlì- Cesena raccomanda pertanto alle famiglie e ai ragazzi di valutare seriamente questa opportunità, che risponde ai fabbisogni formativi dello sviluppo economico del territorio, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa delle imprese".

Per sostenere e promuovere l’avvio e le iscrizioni al nuovo corso di “Tecnico superiore per l’industrializzazione del processo e dei prodotti”, Confindustria Forlì-Cesena ha promosso un concorso per l’assegnazione di tre borse di studio del valore di mille euro ciascuna: una delle priorità per il riconoscimento della borsa di studio sarà la residenza nelle Province della Romagna. Gli Uffici di Confindustria Forlì-Cesena sono disponibili per fornire alle famiglie e ai giovani ogni informazione utile al riguardo.