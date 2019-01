"Superare gli stereotipi per una vera uguaglianza": un approfondimento sulla leadership al femminile

“Gli uomini sono più predisposti al comando”, come ha dichiarato recentemente un noto personaggio televisivo o, piuttosto, alcune donne non hanno ancora appreso come gestire correttamente la leadership? È un tema estremamente attuale quello sollevato dal convegno dal titolo “Empowerment di genere. Superare gli stereotipi per una vera uguaglianza” che si terrà giovedì a partire dalle 17.45 nella sede di Confartigianato Forlì in viale Oriani 1.

La relazione della presidente di Donne Impresa, Patrizia Carpi, metterà in luce come gestire, non solo in ambito professionale, il potere e i ruoli di responsabilità. Riflettere sui meccanismi alla base della disparità di presenze nei ruoli apicali consentirà di ricostruire anche le ragioni storiche, culturali e sociologiche, che ancora limitano le donne. Il concetto di empowerment indica proprio il processo che vuole modificare le relazioni di potere, attualmente a favore degli uomini, per una maggiore equità fra i generi.

L’ufficio studi di Confartigianato ha evidenziato come la successione di due cicli recessivi abbia determinato effetti molto pesanti sul mercato del lavoro in Italia, con una fase di ripresa, avviata nel 2014: l'occupazione ha recentemente recuperato i livelli del picco pre crisi di aprile 2008. In questi dieci anni si nota un’ampia differenziazione di genere, con le donne in aumento di 477.300 unità e gli uomini in calo di 362.900 presenza, che si traduce in un livello superiore di 5,1 punti percentuali rispetto al 2008 mentre l’occupazione maschile diminuisce di 2,6 punti. Percentuali che non si traducono in un miglior posizionamento delle lavoratrici nei ruoli professionali, né nel trattamento salariale. Un approfondimento aperto a tutti, per riflettere assieme sulla situazione attuale e sulle opportunità di cambiamento.