Superbonus 110%, Confcooperative organizza un webinar di approfondimento

Come sfrutttare al meglio il Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio del Governo con l’obiettivo di sostenere la ripresa attraverso interventi di riqualificazione di immobili e di efficientamento energetico degli edifici? Per comprendere chi può usufruirne, per quali interventi specifici e con quali modalità, Confcooperative Forlì-Cesena organizza un webinar in programma martedì alle 18 sulla piattaforma GotoMeeting "https://global.gotomeeting.com/join/227495461".

L’incontro, aperto a chiunque voglia collegarsi, sarà introdotto da Mauro Neri, presidente di Confocoperative Forlì-Cesena, seguiranno gli interventi di Andrea Pasini di "Pasini&Partners", di Mauro Fabbretti Presidente di Federazione BCC Emilia Romagna e Andrea Galli Presidente settore Lavoro e Servizi di Confcooperative Forlì-Cesena, coordinatore di Rete 2019, l’iniziativa messa a punto l’anno scorso da Confcooperative con una dozzina di imprese edili e di impiantistica.

Confcooperative rappresenta tutti gli attori della filiera interessata, imprese per interventi di ristrutturazione, impiantistica, efficientamento energetico e rischio sismico e ha al suo fianco il sistema bancario del Credito cooperativo. Inoltre può fornire consulenza per adempiere alle pratiche necessarie. Per questo pur di fronte a una situazione ancora in movimento per tempistica e modalità, il webinar intende dare un contributo alla informazione su questo strumento considerato un possibile volano della ripresa economica a partire dal settore edilizio in un’ottica di sostenibilità.