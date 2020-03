Supermercati Famila e A&O chiusi la domenica: "Un atto di responsabilità"

Il momento è drammatico, la situazione è difficile, eppure c’è ancora chi non ha piena coscienza della gravità di quanto che sta accadendo. Gli appelli delle istituzioni, delle forze dell’ordine al rispetto delle imposizioni sembrano cadere nel vuoto. E se anche la percentuale dei cittadini con un corretto senso civico è maggiore, i ‘disubbidienti’ stanno mettendo a rischio la salute pubblica e il futuro del Paese. In attesa di provvedimenti più rigidi e severi, Arca Spa ha deciso che le prossime domeniche i supermercati Famila e A&O resteranno chiusi.

"Per un’azienda che deve produrre reddito, dare lavoro, offrire un servizio ai clienti scegliere volontariamente di chiudere la domenica è la decisione più difficile che si possa prendere - spiega Giovanni Baldacci presidente di Arca Spa che gestisce le insegne A&O e Famila della Romagna e di alcune province delle Marche - la nostra disposizione seppur dolorosa, vuol essere un chiaro segnale di risposta all’appello di

responsabilità a cui siamo chiamati. Prima ancora del business viene la salute e il bene di tutti. Noi vogliamo tutelare i nostri clienti e i nostri preziosi collaboratori che hanno continuato a lavorare in condizioni di grande emergenza".

L’esortazione a restare a casa per Arca Spa non si limita a parole e appelli accorati, dimostrando il senso di responsabilità con i fatti. Oltre a restare a casa, la società invita i cittadini "ad andare il meno possibile al supermercato organizzando la spesa con la lista delle cose da prendere e programmando l’uscita. Un altro modo per contribuire in maniera fattiva alla risoluzione del problema che potrà avvenire solo con la collaborazione di tutti".