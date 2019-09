"Sviluppare il modello vincente nell'era digitale": al via il corso di alta formazione della Business Academy di Confindustria

Per promuovere la crescita manageriale sul nostro Territorio avviata giovedì scorso l’iniziativa di alta formazione a cura della Business Academy di Confindustria Forlì-Cesena con il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Forlì. L’obiettivo è di innalzare la competenza degli imprenditori e dei loro principali collaboratori per migliorare la competitività delle imprese e l'attrattività del territorio.

"Imprenditori e manager di tante imprese di estrazione differente, avranno l’occasione di ascoltare alcuni tra i più qualificati docenti ed esperti di livello internazionale e fare propri i concetti e gli approcci per sviluppare le proprie imprese. - afferma il vice presidente di Confindustria Forlì-Cesena con delega all’Education e Formazione, Giacomo Gollinucci che ha portato un saluto ai partecipanti in apertura del corso - Grandi aziende e piccole imprese, aziende manifatturiere e società di servizi, avranno modo di confrontare le proprie esperienze per sviluppare il modello vincente di azienda nell’era digitale".

"La Fondazione è lieta di affiancare ancora una volta Confindustria Forlì-Cesena e l’Università di Bologna nello sviluppo di un Progetto che mira a rafforzare ulteriormente i rapporti tra mondo accademico e mondo delle imprese, con particolare riferimento all’internazionalizzazione del management - dichiara il segretario generale della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, Andrea Severi - La Fondazione è infatti convinta che non vi sia investimento più sicuro per la crescita della città di quello di investire sui giovani e sulla loro qualificazione professionale".