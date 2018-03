Sviluppo, nasce la società consortile Romagnatech

Martedì si è formalmente costituita Romagnatech, nuova società consortile per azioni nata dall’esperienza di Centuria e Rinnova, due strutture che da anni operano per lo sviluppo del territorio romagnolo, promuovendo e generando innovazione e ricerca industriale a favore delle imprese locali. Romagnatech è il frutto di un lungo percorso che ha avuto come obiettivo quello di razionalizzare, integrare e ottimizzare competenze e risorse, nell’ottica di incrementare l’efficacia e la qualità delle risposte da offrire ai bisogni di innovazione e sviluppo delle nostre imprese.

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: Giuseppe Baldetti, Direttore di Enav Academy Forlì; Roberto Bozzi, Consigliere Delegato dell’azienda Vulcaflex Spa; Massimo Bucci, Presidente di Bucci Industries; Marco Dalla Rosa, Direttore del CIRI Agroalimentare Cesena di Unibo; Piero Gallina, già vicepresidente di Centuria; Enrico Sangiorgi, Prorettore dell’Università di Bologna; Luciano Tarozzi di Confartigianato Ravenna.

“È un traguardo non banale né scontato – afferma Enrico Sangiorgi, eletto presidente del CdA di Romagnatech - che ha visto la condivisione di un territorio ampio, da Forlì a Faenza e Bassa Romagna, Cesena e Ravenna. È al tempo stesso un punto di partenza sfidante, che intendiamo affrontare anche con il supporto di tutti, per contribuire allo sviluppo del nostro sistema regionale”.