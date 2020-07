Tappa al Ferretti Group per il presidente della Regione Bonaccini: "Al lavoro per far ripartire a pieno regime l'Emilia-Romagna"

Tappa a Forlì venerdì mattina per il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha fatto visita al Ferretti Group. Si tratta, ha scritto il presidente della Regione Emilia Romagna in un post su Facebook, "un'azienda di straordinaria qualità, leader del settore nautico, a livello internazionale. A dirigenza e lavoratori ho confermato che stiamo lavorando duramente per far ripartire a pieno regime l'Emilia-Romagna. Solo così potremmo, insieme al rispetto delle norme di sicurezza, tornare a essere una delle regioni più competitive in Europa e nel mondo".

Il Gruppo Ferretti è specializzato nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio di otto marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN, Custom Line e Wally. Guidato dall'amministratore delegato Alberto Galassi, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sei cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un'efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale ed è in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e alla sua rete di circa 60

concessionari terzi accuratamente selezionati. I motor yacht del Gruppo Ferretti, massima espressione del genio creativo e dell’eleganza Made in Italy, si distinguono da tempoper l'eccezionale qualità,le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, i record di sicurezza e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per il design esclusivo e l'appeal senza tempo.

Recentemente è stato presentato il Ferretti 1000. Lungo 100 piedi (30 metri e mezzo), lo yacht si distingue per il design, sobrio e sofisticato. Il nuovo progetto è frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’'ingegner Piero Ferrari, il Dipartimento Engineering Ferretti Group, l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e lo studio Ideaeitalia per il nuovo concept degli interni.