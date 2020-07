Tatuaggi e dermatologia: si parla di salute, igiene e rischi in un webinar di Cna

I tatuaggi sono una pratica sempre più diffusa e apprezzata, ma richiedono prima di tutto conoscenza e competenza. A questo proposito Cna Forlì-Cesena promuove un webinar (seminario gratuito), mercoledì alle 14; un punto d’incontro necessario tra il mondo della dermatologia e quello dei tatuaggi, visti gli effetti permanenti che quest’ultimi hanno sulla pelle delle persone. Il webinar, dal titolo “Tattoo e dermatologia: confronto con l’esperto”, è rivolto a tatuatori e operatori del settore estetico. Ad approfondire l’argomento Antonio Russo, dermatologo perfezionato in dermochirurgia oncologico-ricostruttiva e in terapia laser dermatologica ed estetica, che opera al Primus Medical Center di Forlì.

Russo sarà a disposizione per rispondere a domande e curiosità oltre che a fornire una panoramica completa su diversi temi quali: come è fatto il derma, cosa succede quando si realizza un tatuaggio, possibili rischi per il cliente e per il tatuatore in termini di trasmissione di malattie, come si copre un tatuaggio con la più moderna terapia laser. Il seminario è gratuito previa iscrizione attraverso il sito www.cnafc.it entro martedì; è possibile partecipare sia collegandosi da PC che da smartphone. Per maggiori informazioni sul webinar è possibile contattare Alessia Brunelli (tel 0543 770318; alessia.brunelli@cnafc.it).