Tecnici della produzione di arredamenti in legno: c'è più tempo per iscriversi al corso gratuito

C’è più tempo per iscriversi al corso gratuito, che si svolgerà a Forlì, per formare tecnici della produzione di arredamenti in legno. Giovedì 30 aprile, infatti, chiuderanno le iscrizioni per il percorso a qualifica di “Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno” organizzato da Enfap Emilia-Romagna. Si tratta di una figura professionale in grado di svolgere le operazioni per la industrializzazione della produzione di manufatti lignei d’arredo.

Questo nel rispetto di standard qualitativi e vincoli economici prestabiliti, realizzando ed ottimizzando i relativi cicli di produzione in termini di macchinari, attrezzature, tempi e sequenze di lavorazione. Il periodo di svolgimento del corso indicativamente da maggio a ottobre (salvo diverse ordinanze governative riguardo all’emergenza sanitaria in corso) presso Enfap Forlì, durata totale di 500 ore di cui 200 di stage in azienda. La domanda d’iscrizione e il volantino esplicativo sono dell’scaricabili sul sito www.enfap.emr.it. Per informazioni ed iscrizioni: Enfap Emilia-Romagna (info@enfapfc.it).