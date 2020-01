Tecnologia e materiali innovativi, la rivoluzione entra nelle imprese: se ne parla con Marco Motta di Radio3 Scienza

Esoscheletri che riducono la fatica, bioplastiche prodotte con i rifiuti organici, droni che mappano i monumenti, visori per la realtà aumentata: ci sono sempre più tecnologia e materiali innovativi nel futuro di chi lavora in cooperativa. Si terrà martedì 14 gennaio all’Auditorium Cariromagna di Forlì, con inizio alle 9,30, il convegno “Il lavoro, i materiali, le tecnologie del futuro”, in cui verranno presentate esperienze di aziende e start-up legate a questo tema. A condurre l’evento sarà il giornalista Marco Motta, di Rai Radio 3 Scienza. L’iniziativa è organizzata da Cooperhub, Formula Servizi, Legacoop nazionale, Legacoop Romagna e Scuola Nazionale Servizi. L’ingresso è gratuito. I relatori sono docenti universitari, ingegneri, ricercatori e imprenditori privati e cooperativi. Le conclusioni saranno a cura di Mauro Lusetti, presidente nazionale Legacoop.

Il programma

Gli interventi si apriranno alle 9,45 con Nicola Vitiello della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che presenterà l’esoscheletro Mate, un rivoluzionario ausilio in grado di alleggerire dal 20 al 40% lo sforzo sul lavoro. Seguirà l’ingegner Gianluca Tumminelli, della società Archimede di Caltanissetta, che con la sua tecnologia brevettata Motergbio è in grado di smaltire i rifiuti trasformandoli in biocombustibile. Si passerà quindi a parlare di Realtà virtuale e aumentata nell’Industria 4.0, con Niccolò Albertini della Normale di Pisa, e di tecnologie 3D laser scanner: Andrea Cordisco e Nadia Guardini della Leica Geosystem, che rileveranno in diretta l’auditorium.

Per il capitolo nuovi materiali, Alessandro Carfagnini della Sabiomaterials di Forlì presenterà un importante brevetto per la produzione di bioplastiche da scarti organici urbani e agricoli. Grazie ai droni è possibile effettuare rilievi cartografici, termografia, mappatura 3d di edifici: attività che saranno mostrate da Lorenzo Marzolla di Multicoopter Drone. L’ultimo intervento, prima delle conclusioni di Lusetti, sarà a cura di Andrea Daniele e Pietro La Torre, sul tema della sicurezza digitale negli abiti da lavoro: una tuta percettiva modulare in grado di rilevare i movimenti e segnalare quelli scorretti.