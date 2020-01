"Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno": un corso di 500 ore all'Enfap

Giovedì all'Enfap di Forlì (viale della Libertà, 1) saranno illustrati i contenuti e le modalità organizzative del corso per "Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno". Dalle ore 14:30 lo staff di docenti, coordinatori e tutor sarà a disposizione degli interessati. Periodo di svolgimento del corso da febbraio a ottobre, con durata totale di 500 ore di cui 200 di stage in azienda. I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio. Domanda d’iscrizione scaricabile sul sito www.enfap.emr.it. Enfap Emilia Romagna è un ente di formazione e addestramento professionale accreditato dalla Regione. Promuove, coordina e attua iniziative per la formazione, l’orientamento e la qualificazione professionale. Per informazioni ed iscrizioni è possibile consultare l'Enfap al numero 0543 28235.