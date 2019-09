Alla Bonfiglioli macchine spente per un'ora per parlare di sicurezza sul lavoro

"Una Pausa per la Sicurezza". Questo è il titolo dell’iniziativa di sensibilizzazione che ha interessato nel primo pomeriggio di giovedì i dipendenti della Bonfiglioli. Dalle 14 alle 15 sono state interrotte la produzione e tutte le attività correlate e i circa 700 operai si sono riuniti nell’area dello stabilimento recentemente ampliata ed inaugurata per riflettere sull’importanza del comportamento e del contributo di ogni persona per limitare i rischi ed eliminare gli infortuni sul lavoro.

Sono intervenuti il general manager della Business Unit Mobility & Wind, Marco Cesari e Bruno Galvani, già presidente della Fondazione Anmil, l’Associazione Nazionale tra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro nata 75 anni fa per tutelare le vittime del lavoro. Galvani, impegnato in prima persona in attività di sensibilizzazione su questo tema, ha raccontato il grave episodio che l’ha visto direttamente coinvolto all’età di 17 anni.