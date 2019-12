"Ti Voglio Pane", con Cna i bimbi della scuola Tempesta diventano fornai

Un progetto che ha coinvolto oltre 400 panificatori artigiani emiliano-romagnoli: si è concluso giovedì alla Scuola Tempesta di Forlì, per il secondo anno consecutivo "Ti Voglio Pane", una campagna lanciata da Cna Emilia-Romagna e cofinanziata dalla Regione, per promuovere e valorizzare la produzione del pane fresco del nostro territorio. Il coinvolgimento di tutti i territori della regione, ha attribuito un alto valore aggiunto al progetto; gli artigiani hanno partecipato alle iniziative, organizzando degustazioni e dimostrazioni presso i propri laboratori e visite istruttive all’interno degli spazi produttivi. I panificatori si sono messi in gioco, soprattutto nel rapporto con le scuole, alle quali è stata data l’opportunità di conoscere meglio l’arte dei fornai.

Il progetto Regionale è approdato a Forlì e le classi 1°A e 1°C della scuola primaria Livio Tempesta, hanno sperimentato con le loro mani, l’arte dei maestri panificatori, impastando e lavorando la pasta madre per trasformarla in pane. "Un progetto coerente con quelli che da anni vengono realizzati da Cna nelle scuole - spiega Lorenzo Zanotti, presidente Cna Forlì-Cesena - che consente di far conoscere ai bambini, al mondo della scuola e alle famiglie, i talenti artigiani, i mestieri e le imprese del nostro territorio. In questo modo si crea un’intensa correlazione tra mondo dell’impresa e società civile e si rafforza il messaggio che chi come Cna fa rappresentanza d’impresa ha in sé una grande forza imprenditoriale socialmente responsabile al servizio del territorio".

L’evento è stato reso possibile grazie alla partecipazione e collaborazione di: Daniela Bandini, dirigente scolastica e professoressa, Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena, Franco Napolitano, direttore generale di Cna Forlì-Cesena; Claudia Ramiri, responsabile del progetto; Sergio Ceccarelli, portavoce regionale Agricoltura Cna; Riccardo Guardigli, responsabile di Cna Formazione Forlì-Cesena e Mirco Castellucci, “maestro” panificatore del Forno Castellucci di San Colombano. Nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna "Il pane fa tendenza 2019 – Azioni per la valorizzazione del pane e dei prodotti da forno artigianali della Regione Emilia Romagna".