Trasformazione digitale dei processi manifatturieri: se ne parla in un incontro

La trasformazione digitale sarà al centro dell'incontro che si terrà mercoledì a Forlì alle 9.30 nella sede di Confindustria Forlì-Cesena in via Punta di Ferro 2/a, nell'ambito del Piano “Verso Industria 4.0”. Obiettivo dell’incontro, organizzato da Confindustria Emilia-Romagna in collaborazione con Confindustria Forlì-Cesena, è analizzare quale sia l’impatto del fenomeno della fabbrica intelligente all’interno e all’esterno della fabbrica, i percorsi e le strategie da intraprendere per esplorare e sfruttare nuove fonti di creazione del valore che derivano dalla trasformazione digitale. Focus del seminario è il tema dell’impatto in particolare sul lavoro, l’organizzazione e le risorse umane.

Ad aprire l’incontro sarà Davide Stefanelli, Coordinatore del Comitato Innovazione Confindustria Forlì-Cesena. Orazio Stangherlin, Founder&Ceo di Arcadia, illustrerà le “Technology Predictions 2018”. Marcello Russo, Senior Faculty Member di Bbs-Bologna Business School, interverrà su Digital Operations Management, dalla tecnologia al vantaggio competitivo, mentre Sandro Furlan Radivo di Arcadia parlerà di formazione a supporto di Industry 4.0 e interazione in realtà aumentata. Seguiranno le testimonianze aziendali di Marco Tozzi, General Manager Coxa, e Gianfranco Biguzzi, fondatore della Engineering spa. L'iniziativa si svolge nell’ambito del progetto Smarti-Er, promosso dal sistema regionale Confindustria e finanziato dall'Unione europea-Fse e dalla Regione Emilia-Romagna con il Piano "Verso Industria 4.0”, che offre alle imprese la possibilità di partecipare gratuitamente a seminari di informazione, corsi di formazione specialistica e di accompagnamento in azienda su ambiti strategici quali la digitalizzazione, l'internazionalizzazione e l'economia circolare.