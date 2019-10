Trasmissione telematica dei corrispettivi: Confartigianato promuove un approfondimento

Lunedì alle 17 nella sede di Confartigianato Forlì in Viale Oriani 1 Forlì si terrà un incontro di approfondimento sulla trasmissione telematica dei corrispettivi. Introdotto da Marco Valenti, segretario di Confartigianato Forlì, l’incontro si articolerà attraverso i contributi di Francesco Bandini responsabile del servizio fiscale di Confartigianato Forlì che chiarirà le novità dell’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi e di un tecnico qualificato dell’azienda associata Interlinea Srl che spiegherà agli intervenuti il funzionamento dell’hardware a disposizione dei contribuenti.

Come chiarisce Bandini, "dopo l’introduzione della fatturazione elettronica, ecco un nuovo adempimento per le imprese. Dal primo luglio scorsoi soggetti, che intrattengono rapporti con i privati ed effettuano operazioni per un volume d’affari superiore a 400.000 euro, hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente i corrispettivi e di trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle entrate. Per i contribuenti con volumi d’affari inferiori le disposizioni saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020".

L’incontro mira a fornire tutte le precisazioni sulla nuova rivoluzione digitale degli scontrini elettronici, consentendo ai partecipanti all’approfondimento di fare domande, confrontandosi coi consulenti di Confartigianato e Interlinea Srl. L’appuntamento di lunedì si inserisce negli approfondimenti dedicati a chi fa impresa, pensati da Confartigianato di Forlì, per chiarire alcuni temi di stretta attualità per l’imprenditore.