Trasporto persone e noleggio con conducente: la Regione Emilia Romagna al fianco delle imprese

Anche la Regione Emilia Romagna si mobilita per l’autotrasporto persone e il noleggio con conducente. Dopo le sollecitazioni pervenute anche da parte di Confartigianato di Forlì, l’assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Andrea Corsini e Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione hanno scritto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per sollecitare un intervento a favore di questo settore, che, sebbene mai rientrato fra le attività interessate dal lockdown, nei fatti, ha subito più di altre lo stop produttivo.

Confartigianato di Forlì segue con particolare attenzione questa vicenda, avendo raccolto l’appello delle imprese che, a fronte di investimenti consistenti, si trovano a essere esclusi dal Decreto Rilancio per quanto concerne i mancati introiti del trasporto scolastico. Chiarisce il segretario dell’associazione forlivese Marco Valenti: "Trasporto scolastico, gite turistiche, viaggi culturali e trasferimenti in genere sono stati bloccati dallo scorso 4 marzo e oggi, dopo tre mesi, i bus turistici ancora stentano a ripartire. Il Decreto Rilancio non prevede provvedimenti a favore di queste realtà, a differenza di quanto previsto per il trasporto pubblico, lasciando, di fatto, soli imprenditori e dipendenti del trasporto persone".

"È un settore che richiede investimenti importanti e manutenzione costante, oggi, addirittura, con il distanziamento viene chiesto di ridurre il numero dei trasportati, come può un'impresa continuare a operare in queste condizioni? Raccomandiamo sostegno, affinché le aziende del settore non siano costrette, per mancanza di richieste, a chiudere prima di settembre, quando, si spera, dovrebbe riprendere anche il trasporto scolastico", conclude.