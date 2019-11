Tre aziende forlivesi in Canada per la Settimana della Cucina Italiana

Reduci dalla riuscita due giorni di metà settembre, il Consorzio Vini di Romagna si appresta a tornare in Canada. L’occasione sarà la Settimana della Cucina Italiana che si svolgerà a Montreal nei prossimi giorni. Lunedì e martedì, educational per professionisti e appassionati, wine dinner insieme a desk di degustazione specifici per aziende ancora non distribuite in quella regione, vedranno protagoniste tre aziende forlivesi: Celli di Bertinoro, Poderi dal Nespoli di Civitella di Romagna, Fattoria Nicolucci di Predappio. La recente apertura a un sistema di piccoli importatori diretti accanto al collaudato e più impegnativo filtro del monopolio "Saq", hanno impresso nuovo dinamismo alle esportazioni italiane in Canada e allargato l'interesse di quel mercato verso i vini dell’Emilia-Romagna.

Col fondamentale supporto del Consorzio Vini di Romagna e di quello del Lambrusco, dieci aziende saranno i portacolori del vino emiliano-romagnolo, a costruire i contenuti della comunicazione territoriale e a tessere l'organizzazione degli eventi insieme alla Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con la Camera di Commercio Italo Canadese (CCIC).