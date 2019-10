Tre ori e tre argenti assegnati ai formaggi di un caseificio forlivese al World Cheese Awards

Tre ori e tre argenti assegnati ai formaggi di un caseificio forlivese in occasione del prestigioso concorso internazionale svoltosi a Bergamo dal 17 al 20 ottobre. Una cascata di riconoscimenti prestigiosi per il Caseificio L’Antica Cascina, azienda storica di Forlì, da anni specializzata nella produzione di formaggi stagionati, affinati e freschi. L’azienda ha presentato alcuni dei suoi migliori formaggi al concorso internazionale World Cheese Awards tenutosi a Bergamo dal 17 al 20 ottobre, che ogni anno raccoglie il meglio delle produzioni casearie mondiali, mettendole in sfida.

L’Antica Cascina ha ricevuto ben sei premi in totale nelle rispettive categorie di cui tre ori assegnati al Formaggio di Fossa di Sogliano D.o.P, al pecorino Cacio Faenum e al Canestrato di Pecora e tre argenti assegnati alla Ricotta di Pecora, ai pecorini affinati l’Alveare e L’Ulivo.

L’edizione 2019 del World Cheese Awards è stata la più importante di sempre, ha dichiarato John Farrand, managing director di The Guild of Fine Food: ben 3804 formaggi in lizza da 42 nazioni diverse e ben 6 continenti e, per la prima volta anche il Giappone. Un compito arduo per il 260 giudici che hanno valutato all’aspetto visivo, alla struttura e consistenza, all’odore e infine al gusto. L’Antica Cascina non è nuova a questi exploit. I suoi formaggi hanno ricevuto negli anni diversi premi internazionali, fra i quali il premio Gold per il pecorino affinato L’Ulivo al World Cheese Awards 2009 e il premio Gold per il formaggio di pecora La Tenerina, sempre al World Cheese Awards 2010.

“Questi premi sono un grande riconoscimento per la nostra azienda e sono il frutto di un lavoro costante per il quale dobbiamo ringraziare tutti i nostri collaboratori a cui siamo grati per l’impegno e la passione che dimostrano ogni giorno. Da anni basiamo il nostro lavoro sulla qualità della materia prima, il controllo dei processi di produzione e le tecniche di affinamento che da sempre contraddistinguono i nostri formaggi e questi premi sono la conferma che siamo sulla strada giusta, uno stimolo a fare sempre meglio.” racconta Gianluca Gazzoni, Amministratore Delegato de L’Antica Cascina. “Il premio che più ci gratifica è quello ricevuto dal Formaggio di Fossa di Sogliano D.o.p che ha vinto nella categoria dei formaggi duri d.o.p. Una competizione durissima fra tanti campioni mondiali di questa classe che ha premiato un formaggio fondamentale della tradizione di Romagna e per questo ancora più importante per il suo valore simbolico”, conclude Gazzoni.