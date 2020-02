Turismo, Confguide rinnova le cariche: Silvia Sansovini è la nuova presidente

Confguide Forlì Cesena ha un nuovo presidente e un nuovo vicepresidente. Si tratta di Silvia Sansovini e Laura della Godenza, elette all'unanimità dall'assemblea degli associati che si è svolta nella sede di Confcommercio. Il presidente uscente Benedetta Orlati saluta tutte le guide turistiche abilitate associate a Confguide Forlì Cesena e la Confcommercio di Forlì e "ringrazia tutti per il supporto durante questi anni di lavoro intenso e proficuo per la tutela, promozione e valorizzazione della professione di guida turistica". La neo presidente Sansovini, "nel ringraziare per la fiducia accordata dalle colleghe", afferma che "il suo sarà un lavoro “in continuità” rispetto al passato; un impegno costante e continuo finalizzato a garantire alla professione di “guida professionista” la necessaria tutela, visibilità e dignità".