Turismo, gli albergatori di Castrocaro: "Siamo pronti a ripartire in sicurezza"

Giorni frenetici per alcuni albergatori di Castrocaro Terme, che stanno riscaldando i motori per l’apertura della stagione 2020. Malgrado le tante difficoltà del momento sono propositivi e fattivi, hanno superato talune problematiche per garantire una buona ricettività nel territorio castrocarese.

"Con l’intento di soddisfare le varie richieste turistiche che timidamente iniziano a pervenire, ci siamo riuniti in più occasioni per studiare le normative che il Protocollo Anti Covid 19 richiede - spiegano dall'associazione albergatori - Con spirito collaborativo i vari protagonisti hanno analizzato tutte le strategie necessarie per l’applicazione delle normative anti contagio nazionali e regionali. Messe a regime tutte le regole, proponiamo soggiorni garantiti e sicuri sotto il profilo normativo sanitario e siamo desiderosi di proporre quel clima di serenità e di sicurezza indispensabile affinché gli ospiti possano godere appieno delle loro vacanze castrocaresi. Ci preme sottolineare che ci sentiamo tutelati dalle Forze dell’ordine del territorio, che talvolta si sono mostrate pronte ad aiutarci in momenti critici quando qualche ospite ha manifestato volontà fraudolente. Un aspetto sempre molto apprezzato dai turisti termali è il sentirsi in una cittadina tranquilla dove si respira aria di sicurezza, cosa che purtroppo non vive chi risiede in grandi città. Siamo pronti e sanificati per garantire soggiorni in sicurezza, e a norma, in questa estate così diversa ma pur sempre estate".