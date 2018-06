Turismo in Appennino in camper e tenda, convegno a Rocca delle Caminate

Appuntamento per gli operatori del turismo nel territorio forlivese, cesenate e faentino. Venerdì a Rocca delle Caminate (Meldola), a partire dalle 9 il Gal "L’Altra Romagna" presenta pubblicamente il progetto “L’ Altra Romagna en plein air: un territorio per il turismo itinerante all’aria aperta (camper, caravan e tende)”. Il progetto consiste nel rafforzare e strutturare l'offerta dell'entroterra romagnolo verso il turismo itinerante e l'agriturismo verde e sostenibile attraverso realizzazione in Romagna di un grande, strutturato ed articolato percorso con punti sosta, aree attrezzate e sensibilizzazione degli operatori agrituristici per il turismo cosiddetto all'aria aperta. L'obiettivo è contribuire a far della Romagna ancora più un "territorio amico" per chi viaggia con camper, caravan, tenda e, soprattutto, con gli strumenti del turismo leggero come trekking e bicicletta. Durante l'evento verrà anche presentata la guida realizzata con la rivista "Plein Air", stampata in 100.000 copie già in edicola allegata al numero di giugno e distribuita a livello nazionale.

Relatori al convegno: Alberto Zambianchi, Presidente Serinar; Davide Drei, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena; Giorgio Frassineti, Presidente dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese; Gianluca Zattini, Sindaco di Meldola; Bruno Biserni, Presidente Gal "L'Altra Romagna"; Andrea Corsini, Assessore al turismo e commercio della Regione Emilia Romagna; Romano Casamenti su "Il progetto L' Altra Romagna en plein air"; Raffaele Jannucci, direttore editoriale di PleinAir; Roy Berardi, coordinatore fase progettuale "Con la Guida L'Altra Romagna en plein air, il popolo dei camperisti vive da protagonista i territori cesenate, forlivese e faentino: borghi e frazioni, luoghi natura, prodotti ed eventi, miti e folclore"; Erik Lanzoni, Direttore IF-Imola Faenza tourism company Monica Fantini, Vicepresidente Fondazione Cassa dei Risparmi Forlì.