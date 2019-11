Turismo sostenibile, Al Ceub la conferenza di chiusura del progetto "Nest"

Lunedì al Centro Universitario di Bertinoro (Ceub) si terrà la Conferenza Internazionale “Sustainable and responsible tourism: experiences and practices”, conferenza di chiusura del progetto Nest - Network of Education on Sustainable Tourism. Nest è un progetto di capacity building avviato nel 2018 dal Centro Studi Avanzati sul Turismo (Cast) dell’Università di Bologna in partnership con il Centro Universitario di Bertinoro, grazie al finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics).

Il progetto Nest ha lo scopo di migliorare il livello qualitativo delle competenze degli operatori dei Paesi partner della Cooperazione italiana nel campo del turismo sostenibile: a tal fine sono stati già realizzati due programmi di formazione intensiva tra 2018 e 2019, mentre da lunedì a sabato al Centro Universitario è in corso di svolgimento un programma intensivo di perfezionamento formativo diretto a professionisti del settore turistico provenienti da El Salvador, Kenya, Myanmar e Tunisia, selezionati sulla base dei progetti di turismo sostenibile avviati grazie alle competenze acquisite durante i corsi di formazione tenutisi a Bertinoro tra il 2015 e il 2019.

Punto di arrivo di questo lungo percorso sarà appunto la conferenza internazionale del 2 dicembre che, nella mattinata, vedrà gli interventi di Aics e degli enti partner di progetto, Cast e Ceub., oltre alla presentazione da parte dei corsisti dei progetti in fase di realizzazione. Per Aics interverrà Elisa Masi, per Cast interverranno il direttore, Patrizia Battilani, e il responsabile scientifico del progetto, Laura Vici, per Ceub interverrà Omar Mazzotti. Nel pomeriggio sono previsti gli interventi di rappresentanti di importanti Ong italiane come Oikos Institute, Icei, Cesvi e Educaid.

La conferenza si terrà interamente in lingua inglese e si svolgerà all'interno della sala affrescata, al primo piano della Rocca di Bertinoro, in via Frangipane n. 6. L'avvio dei lavori è previsto per le 9:30. A seguire, il giorno 3 dicembre, si terrà una seconda conferenza, sempre nell’ambito del progetto Nest, di presentazione dei risultati di progetti di ricerca del CAST. L’iniziativa ha l’obiettivo di favorire l’interdisciplinarità e l’interazione tra università e territorio, attraverso la partecipazione pubblica dei portatori di interessi ad iniziative legate all’innovazione in campo turistico. Per informazioni si prega di contattare la segreteria organizzativa del Centro Universitario di Bertinoro (0543 446500 – jbazzoli@ceub.it)