Tutelare il proprio benessere”: Confedilizia Forlì promuove un incontro pubblico

Confedilizia Forlì-Cesena ospiterà un salotto informativo su “Tutelare il proprio benessere”. L'incontro si svolgerà giovedì alle 18 nella Sala “Avv. Veruska Bersani” del Centro Studi Ape. (via Giorgina Saffi, 5) alla presenza di Vincenzo Bongiorno, consulente assicurativo e componente del direttivo Ape Confedilizia Forlì-Cesena. L'appuntamento tratterà delle soluzioni per la protezione h24 della persona dalle conseguenze di un imprevisto, per fare fronte alle spese di cura e non solo. E' raccomandata la prenotazione con Sms a: 342,41.52.188 o email a apeforli@gmail.com.