Un'assicurazione anti-covid: la cooperativa tutela i propri soci e dipendenti

La cooperativa sociale Cad di Forlì, associata a Legacoop Romagna, ha deciso di tutelare i propri lavoratori soci e dipendenti, operatori dei servizi e impiegati, attivando una apposita polizza per rischi da Covid-19. In questo periodo di emergenza, l’intento è quello di offrire una ulteriore tutela a tutte le 896 persone che lavorano in cooperativa per riconoscere l’impegno già dimostrato e che sarà ancora necessario. L’assicurazione, sottoscritta tramite Assicoop Romagna Futura, Agente Unipolsai Assicurazioni attraverso la loro Compagnia specializzata UniSalute, offre ai lavoratori, in caso di ricovero ospedaliero causato dal coronavirus, una diaria giornaliera e un importo forfettario per la convalescenza dopo la dimissione ospedaliera a causa di ricovero in terapia intensiva.

L’assicurazione offre anche una assistenza telefonica post ricovero per informazioni sanitarie, prenotazioni di prestazioni sanitarie e pareri medici immediati. Viene inoltre coperto il costo del trasporto dall’ospedale al domicilio, è prevista una assistenza infermieristica specializzata domiciliare ed un servizio telefonico di counseling psicologico. "Una assicurazione di questo tipo va a coprire un rischio che tutti ci auguriamo non si presenti. Prenderla in considerazione ci fa essere ancora più attenti nell’attuare tutte le misure di prevenzione e sicurezza già diffuse e che potrebbero presentarsi", spiegano il direttore generale, Elena Grilli, e la presidente, Renata Mantovani.