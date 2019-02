Un nuovo gioiello di Ferretti scende in acqua: sarà presentato ad Hong Kong

Nuovo gioiello della nautica "Made in Forlì" pronto alla navigazione. All’innovativa Superyacht Yard di Ancona è scesa in acqua la prima unità di Pershing 140, nuova ammiraglia del brand e primo superyacht Pershing in alluminio. Frutto della collaborazione fra l’architetto Fulvio De Simoni, il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, guidato dall’ingegner Piero Ferrari, e il Dipartimento Engineering del Gruppo il nuovo 140 piedi (LOA 43,3m) è il primo Pershing realizzato nella Superyacht Yard di Ancona, stabilimento Ferretti Group specializzato nella costruzione di super e mega yacht in acciaio e alluminio oltre i 40 metri.

"Il brivido Pershing” - commenta Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group - raggiunge la sua massima espressione in questa nuova ammiraglia: naturale evoluzione della gamma, il Pershing 140 è un capolavoro ingegneristico che unisce la spinta verso l’innovazione, da sempre nel DNA del brand, al patrimonio di conoscenze sviluppate in 30 anni di esperienza. Il varo della prima unità segna un passo fondamentale nella storia di Pershing e nella strategia commerciale di Ferretti Group". Il superyacht partirà poi per Hong Kong, la sua destinazione finale, e sarà ufficialmente presentato al pubblico nel corso dei prossimi mesi.