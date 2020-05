Un nuovo servizio di tutela per i consumatori: a Forlì apre lo sportello Ugcons

A Forlì e comprensorio prende il via una nuova iniziativa a tutela dei consumatori. E' pienamente operativo - tutti i lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 ed i mercoledì dalle 15 alle 17.30 nella sede dell'Ugl Utl di via Bruni 20, in pieno centro storico – lo sportello UGCons (Unione generale Consumatori). "Questo servizio - spiega il responsabile dello sportello, Filippo Lo Giudice - è volto a fornire a cittadini, consumatori e utenti la necessaria tutela nel caso si trovino in situazioni di difficoltà tra bollette incomprensibili, contratti di telefonia, problemi bancari e cambi digestione finanziarie, servizi assicurativi e polizze, incombenze fiscali, inadempienze contrattuali, disservizi nei trasporti,pubblicità ingannevole, problemi con agenzie di viaggio, multe e sanzioni amministrative, danni ambientali, aumento ingiustificato dei prezzi e acquisti poco chiari, e truffe online". A Lo Giudice si potrà rivolgere per fissare un appuntamento, chiamando al telefono 0543/31014 o mandando una mail a sportellodelconsumatore.romagna@ugcons.it

L’assistenza legale di UGCons Forlì e comprensorio è affidata all’avvocato Francesco Minutillo. "Lo sportello UGCons di Forlì e comprensorio è stato autorizzato dal presidente nazionale di UGCons Paolo Mattei, responsabile di questa associazione nata con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti dei consumatori - spiega Lo Giudice -. L’associazione è indipendente e non ha scopo di lucro, opera al fine di organizzare,rappresentare, difendere informare e consigliare i consumatori e le famiglie nei confronti delle iniziative economiche degli enti pubblici e delle imprese private. Nel nuovo scenario economico, UGCons intende concorrere alla formazione di una coscienza sociale che riconosca adeguato valore alla qualità della vita ed al principio della responsabilità sociale delle imprese e contribuisca all’educazione delle parti sociali ad un consumo e ad una produzione equilibrati e compatibili con l’ambiente".