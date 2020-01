Unieuro diventa public company, Nicosanti: "E' un passaggio storico"

Unieuro diventa public company. Italian Electronics Holdings è infatti uscita dal capitale dell'azienda specializzata distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. E’ stata completata la procedura di accelerated bookbuilding, cedendo a investitori istituzionali circa 3,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Unieuro, corrispondenti a circa il 17,6% del capitale azionario esistente della società, al prezzo di 13,25 euro per azione. L’ultimo prezzo del titolo Unieuro in Borsa è stato fissato a 14,42 euro. Il titolo ha perso giovedì mattina quasi il 7%, avvicinandosi al prezzo con cui Ieh è uscita dal capitale.

"La completa uscita dell’ormai ex-socio di maggioranza Rhône rappresenta per Unieuro un nuovo passaggio storico - afferma l'amministratore delegato di Unieuro -. Nata come impresa familiare oltre ottant’anni fa e per quindici controllata dal private equity, Unieuro diventa oggi una società a capitale diffuso, una delle rare public company italiane. Siamo fortemente grati a Rhône per averci dato fiducia, supportandoci e spronandoci a crescere con metodo e disciplina. Da oggi il mercato è il nostro unico punto di riferimento e guardiamo al futuro con nuovo slancio, forti di un management saldamente alla guida e di una strategia vincente, grazie alla quale abbiamo conseguito traguardi sempre più importanti".

Conclude Nicosanti Monterastelli: "Siamo felici di dare il benvenuto ai tanti nuovi investitori istituzionali che sono entrati nel capitale, garantendo una maggior liquidità al titolo a beneficio di tutti gli azionisti. Continueremo a lavorare per tutti i nostri Soci - piccoli e grandi, italiani ed internazionali - al fine di creare valore e favorire un sempre più corretto apprezzamento delle azioni Unieuro in Borsa".