Unieuro è "Insegna dell’Anno" nella categoria "Elettrodomestici & Elettronica"

Unieuro, l'azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, può pregiarsi del riconoscimento di "Insegna dell’Anno 2019-2020" per la categoria "Elettrodomestici & Elettronica". Il premio è stato consegnato giovedì all’hotel Enterprise di Milano. Edizione italiana del prestigioso premio internazionale "Retailer of the Year" e organizzato da Seic-Studio Orlandini con il supporto di Largo Consumo, "Insegna dell’Anno" non è soltanto un premio, ma un progetto di ricerca sostenuto da centinaia di insegne retail, al fine di disporre della più ampia rilevazione sul gradimento dei consumatori nei confronti dei propri negozi preferiti.

L’ultima edizione ha visto la partecipazione attiva di oltre 158.000 italiani, che hanno espresso 243.000 preferenze e valutazioni in 31 diversi ambiti del commercio al dettaglio, oltre a 20 categorie unicamente relative all’e-commerce, valutando le insegne in base a 10 criteri tra cui prezzo, offerte speciali e qualità dei prodotti. Unieuro, che già aveva conquistato il premio nel 2015, è tornata a primeggiare nella propria categoria di riferimento, confermandosi insegna "top of mind" nel settore dell'elettronica di consumo e degli elettrodomestici, davanti ai principali concorrenti.

"In Unieuro lavorano con passione, tenacia e impegno oltre 5.000 persone, dai negozi diffusi su tutto il territorio nazionale alla sede di Forlì, dall’hub logistico di Piacenza a quello secondario di Carini - commenta l'amministratore delegato, Giancarlo Nicosanti Monterastelli -. E’ a ciascuno di loro che va questo importante riconoscimento da parte dei consumatori italiani, che votandoci hanno dimostrato di apprezzare gli ingenti sforzi di Unieuro nel garantire la miglior esperienza d’acquisto possibile ai milioni di clienti che ci scelgono ogni giorno".