Unieuro diventa il numero uno in Italia per la vendita di prodotti elettronici: ricavi a 2,1 miliardi di euro

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro, leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha esaminato i ricavi consolidati preliminari e alcuni risultati preliminari dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2019. Alla luce di ricavi attestatisi a 2,1 miliardi di Euro, per la prima volta nella sua storia Unieuro è leader di mercato2, non più soltanto in termini di numero di punti vendita e redditività, ma anche per volume d’affari.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver conquistato una vetta che in tempi non lontani sembrava irraggiungibile e ci apprestiamo a celebrarlo nel migliore dei modi: presentando agli azionisti risultati reddituali in ulteriore crescita e proponendo loro un dividendo in linea con le loro aspettative”. Sotto il profilo della marginalità, Unieuro prevede che i maggiori ricavi uniti alla continua attenzione posta alla struttura dei costi consentiranno il raggiungimento di un livello di Ebitda Adjusted1 in crescita rispetto ai 68,9 milioni di Euro realizzati nell’esercizio precedente. I dati consuntivi definitivi verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione previsto il prossimo 8 maggio, unitamente alle deliberazioni in materia di dividendo.

Nell'ultimo anno il gruppo, con sede a Forlì, ha ricavato 2.104,5 milioni di euro (+12%) rispetto all'anno precedente, per un totale di 230,7 milioni di aumento. In tutto sono 225 i negozi sparsi in tutto lo stivale, che hanno consentito al gruppo di aumentare le vendite "fisiche" dell'11,3% mentre l'online ha fatto registrare addirittura un +32,5%. Tra i prodotti che più "trainano" Unieuro ci sono televisori, accessori, telefonia ma anche i grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici e asciugatrici (che sono il 26% circa delle vendite totali). Infine, la categoria Servizi (4,0% dei ricavi totali) ha registrato la miglior crescita in assoluto, incrementando i ricavi del 26,7% a 84,6 milioni di Euro grazie all’espansione della rete di vendita e al continuo focus di Unieuro sull’erogazione di servizi alla propria clientela. Ottime performance per estensioni di garanzia e credito al consumo.