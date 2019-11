Unieuro, Luca Mazzotti nuovo responsabile della "Tesoreria e Finanza" del gruppo

Unieuro, il marchio specializzato nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha nominato Luca Mazzotti nuovo Finance Director, con responsabilità sulla gestione della tesoreria e sui rapporti con banche e assicurazioni, dal 2 dicembre. Laureato in Economia e Gestione Aziendale all’Università di Bologna e in Unieuro dal 2011, Mazzotti ha maturato una profonda conoscenza dell’azienda e solide competenze in ambito Finance, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nel controllo di gestione, nella reportistica di gruppo - di cui è stato responsabile ad interim in concomitanza con l’Ipo della società - e nell’area analisi e pianificazione finanziaria, che ha guidato dal 2013 ad oggi.

Prima di approdare in Unieuro, è stato revisore contabile presso la sede bolognese di Ernst & Young. Nel nuovo ruolo, Mazzotti riporterà direttamente a Italo Valenti, Chief Financial Officer di Unieuro, e gestirà tra l’altro le relazioni con stakeholder chiave della Società, quali banche, finanziatori, assicuratori e broker assicurativi, credit manager e assicuratori del credito. Mazzotti subentra a Simone Cuscati, che lascerà l’incarico per intraprendere nuove sfide professionali.