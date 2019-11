Unieuro, nuovo direttore logistica: è Luigi La Vista

Unieuro, l'azienda con quartier generale a Forlì specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici, ha nominato Luigi La Vista nuovo "logistics Director". La Vista, attuale "contract logistics business director" di Kuehne Nagel Italia, vanta una solida esperienza nella gestione della supply chain di gruppi internazionali e assumerà la responsabilità dell’intera logistica di Unieuro, in particolare dell’hub centralizzato di Piacenza e della piattaforma secondaria di Carini (Palermo), riportando direttamente a Luigi Fusco, "chief operations officer".

Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino e con un Executive Mba alla Henley Business School, La Vista ha iniziato il suo percorso professionale in Tnt Global Express and Logistics, per poi approdare in Antalis, leader europeo nella distribuzione di carta. Dal 2004 al 2013, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in UniEuro - Gruppo Dixons Retail, diventando ben presto Supply Chain e Service Director di quella che - fondendosi in Sgm Distribuzione – avrebbe successivamente dato vita all’attuale Unieuro.

Più recentemente, La Vista è stato "operations director" di Logista Italia (distribuzione di tabacco), prima di approdare in Kuehne Nagel, che in Italia genera un fatturato complessivo di oltre 200 milioni di Euro ed è presente con 25 logistiche. "Siamo particolarmente soddisfatti dell’arrivo di Luigi, un professionista della logistica che conosce già bene la nostra realtà aziendale, grazie al suo lungo trascorso nella precedente UniEuro, e con una ventennale esperienza in aziende complesse e di elevato standing - sono le parole di Fusco -. Con il suo ingresso, rafforziamo il presidio su un’attività cruciale e acquisiamo competenze preziose che ci consentiranno di perseguire in modo ancor più efficace le nuove strategie logistiche di Unieuro".