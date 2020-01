Unieuro, relazioni con i fornitori e politica commerciale: arriva un nuovo manager

Unieuro, azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha ufficializzato la nomina di Gabriele Gennai a Chief Commercial Officer. Attuale responsabile paneuropeo della business unit Prénatal di Prénatal Retail Group, nel corso dei 28 anni di carriera Gennai ha maturato un’esperienza di caratura internazionale in ambito commerciale, che gli consentirà fin da subito di gestire e sviluppare le relazioni con i fornitori, il processo di category management e la politica commerciale di Unieuro, in linea con la strategia e il posizionamento dell’azienda.

"Siamo estremamente felici di dare il benvenuto in Unieuro a Gabriele Gennai, un professionista di solida preparazione e di comprovata esperienza, il manager ideale a cui affidare la direzione commerciale, una funzione chiave per un’azienda come la nostra - afferma l'amministratore delegato, Giancarlo Nicosanti Monterastelli -. Gabriele troverà in Unieuro un team rodato e coeso di risorse, da guidare attraverso le sfide sempre nuove di un settore difficile ma che può regalare grandi soddisfazioni, nel solco della ricerca dell’eccellenza e del rafforzamento della leadership di mercato". Sarà operativo dal primo marzo.

Il curriculum

Gennai, 49 anni, ha iniziato la propria carriera nel 1991 in OBI, dove ha assunto crescenti responsabilità fino a diventare Purchasing Director Italy & Corporate Category Manager, nel 2004. Successivamente ha ricoperto il ruolo di direttore acquisti anche in Castorama Italia (Gruppo Kingfisher), in Mercatone Uno e, dal 2011, in Prénatal, dove ha via via ampliato il proprio raggio d’azione sino a gestire l’insegna su tutti i mercati nazionali e internazionali, contribuendo al turnaround della catena e alla nascita di Prénatal Retail Group.

Nel nuovo ruolo, fino ad oggi ricoperto ad interim dall’amministratore delegato Nicosanti Monterastelli, Gennai riporterà direttamente allo stesso Ceo e andrà a rafforzare il team di vertice di Unieuro, ad oggi composto dai dirigenti con responsabilità strategiche Luigi Fusco (Chief Operations Officer), Bruna Olivieri (Chief Omni-Channel Officer), Italo Valenti (Chief Financial Officer) e Andrea Scozzoli (Chief Development Officer). Il curriculum vitae completo di Gabriele Gennai sarà disponibile sul sito corporate www.unieurospa.com, nella sezione Chi siamo / Management.