Unieuro, si è riunita l'assemblea degli azionisti: approvato il bilancio d’esercizio

L'assemblea degli azioni di Unieuro, l'azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha approvato il bilancio d'esercizio al 29 febbraio scorso, chiuso con ricavi in crescita del 16,2% a 2.444,9 milioni di euro e con un "risultato netto adjusted" pari a 45,7 milioni di euro, in crescita del 7%. Sotto la presidenza di Stefano Meloni, l'assemblea ha approvato la proposta di destinare l’intero utile netto civilistico, pari a 35,7 milioni di euro così come risultante dal bilancio d’esercizio al 29 febbraio, a riserva straordinaria disponibile e distribuibile, e quindi di non distribuire dividendi di competenza dell’esercizio.

La decisione è stata presa per rafforzare ulteriormente e in via prudenziale la struttura finanziaria di Unieuro, mantenendo al contempo la possibilità di accedere alle misure previste dal “Decreto Liquidità”. E' stata inoltre approvata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente l’illustrazione della politica della remunerazione dei componenti del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure adottate per l’adozione e l’attuazione della medesima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Assemblea ha confermato Michele Bugliesi, Paola Galbiati e Stefano Meloni quali amministratori ad integrazione del consiglio d'amministrazione. I suddetti consiglieri erano già stati cooptati dal Consiglio il 20 febbraio scorso.Meloni è stato confermato alla presidenza del consiglio di amministrazione della società. In sede straordinaria, l’Assemblea ha infine modificato gli articoli 13 e 21 dello Statuto Sociale al fine di recepire la nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo.