Unieuro, una nuova figura per l'azienda: si rafforza l'area dedicata alla manutenzione

Unieuro, azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha nominato Alessandro Fellet nuovo "maintenance director". Fellet, a capo di una nuova funzione appositamente creata, avrà la responsabilità su tutto il processo di manutenzione dei punti vendita di Unieuro, in linea con le esigenze di business e le strategie aziendali, e riporterà ad Andrea Scozzoli, "chief corporate development officer".

Laureato in Ingegneria Civile all’Università degli Studi di Trento nel 2007, Fellet ha avviato la sua carriera lo stesso anno alla "New Engineering" in qualità di ingegnere responsabile della progettazione strutturale, per poi passare nel 2017 alla "DM Drogeriemarkt", tra le principali catene europee di drugstore all’inizio della propria espansione in Italia con il marchio "DM", dove ha infine ricoperto il ruolo di "senior project & facility manager".

"Giunti alla soglia dei 250 negozi, la rete diretta più capillare d’Italia nel nostro settore, abbiamo avvertito la necessità di rafforzare la nostra struttura dedicata alla manutenzione, strutturandola e affidandola a un professionista del ramo - afferma Scozzoli -. Sono quindi felice di dare il benvenuto ad Alessandro, che collaborando con il nostro Technical Office & Facility Director Fabio Crapanzano, assicurerà ai nostri negozi la migliore efficienza operativa".