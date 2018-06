Università, Alberto Zambianchi confermato alla presidenza di Serinar

Alberto Zambianchi è stato confermato alla presenza di Ser.In.Ar (la società che promuove e sostiene le attività dell'Università di Bologna) anche per il triennio 2018-2020. Giovedì si è riunito il neo-eletto consiglio d'amministrazione composto da Monica Sartini, in rappresentanza del Comune di Forlì, Dario Maio, in rappresentanza del Comune di Cesena, Costanza Zannoni, in rappresentanza della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Guido Pedrelli, in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e Zambianchi in rappresentanza della Camera di Commercio della Romagna.

Zambianchi, ringraziando per la fiducia e la stima dimostrate, ha confermato che "continuerà, con spirito di servizio, a portare avanti le iniziative che i soci affideranno a Ser.In.Ar. per consolidare e sviluppare la presenza universitaria a Forlì e Cesena (attualmente 2 Campus, 34 Corsi di studio, 11.000 studenti e 450 docenti). Considerata la funzione strategica che l’Università e Ser.In.Ar. da 30 anni svolgono sui territori di Forlì e Cesena, particolare attenzione sarà riservata all’attivazione dei “Tecnopoli” ed alla diffusione dell’innovazione di processo e di prodotto, mirate a rendere più competitive le aziende e più attrattivo il territorio. Forte sarà il sostegno a quella che viene ormai comunemente definita “la terza missione dell’Università”, che si aggiunge e completa le due missioni storiche della “didattica” e della “ricerca”".