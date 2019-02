Università e impresa fanno squadra per le tecnologie sostenibili e l'energia

E' stato firmato giovedì mattina, a Forlì, un accordo quadro tra l’Università di Bologna e Fores Engineering srl, azienda del settore energy oil&gas facente parte del gruppo Rosetti Marino di Ravenna, per rafforzare e ampliare la collaborazione attiva già dal 2010, rinnovata per ulteriori cinque anni.

Il Rettore Francesco Ubertini e l’Amministratore delegato di Fores Engineering, Carlo Boccia, hanno siglato l'accordo alla presenza dei vertici del gruppo. Si tratta di un accordo di valore strategico: l’Università di Bologna ha deciso di puntare su aziende continuamente impegnate nello sviluppo di tecnologie sostenibili, nel miglioramento delle prestazioni ambientali e nella salute e sicurezza dei lavoratori e sul contenimento degli impatti ambientali.

L'accordo rappresenta la strategia dell’Alma Mater, che ha l'obiettivo di esser presente nel settore energy stringendo rapporti e partnership con aziende che operano nel campo della ricerca e sviluppo, nella progettazione e installazione di sistemi per la valorizzazione di energie convenzionali e rinnovabili e di tecnologie per la transizione energetica. Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione sono state già avviate, nelle ultime settimane, le prime attività di scouting di competenze di ricerca dei gruppi Unibo per favorire collaborazioni di ricerca in allineamento con progetti dell’azienda e opportunità di tirocinio per gli studenti presso tutte le sedi delle diverse aziende del gruppo Rosetti, che ha dato, inoltre, un forte impulso sul suo territorio per l’attivazione, a Ravenna, di un nuovo corso di laurea magistrale in offshore engineering.