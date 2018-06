Universitari, intensa per la stipula dei contratti d'affitto a canone concordato

Intesa tra le associazioni sull'asseverazione per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, dei contratti di locazione transitori e per gli universitari. Il lavoro comune è stato svolto in un recente incontro nella sede di Confedilizia Forlì-Cesena, con la predisposizione di un modello per le attestazioni di rispondenza e un comune tariffario da utilizzare con la cittadinanza. Ape Confedilizia, Asppi, Sicet Romagna, Sunia di Forlì-Cesena, Uniat Regionale sportello di Forlì sono le realtà associative di categoria, che con riferimento agli adempimenti previsti dall'Agenzia delle Entrate in base alla “Risoluzione n. 31-E del 20/04/2018”, hanno concordemente stabilito di operare secondo una linea comune e condivisa in relazione alle modalità con cui le associazioni procedono alla cosiddetta “asseverazione” per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, dei contratti di locazione transitori e di quelli per gli studenti universitari. L’asseverazione è richiesta obbligatoriamente dall'Agenzia delle Entrate per i contratti agevolati, transitori e per studenti non assistiti dalle Associazioni sindacali di settore, per ottenere le agevolazioni fiscali. In particolare una bozza di modulo per l'asseverazione è stata discussa e modificata nel lavoro del tavolo con le altre associazioni, fino ad arrivare ad un modello condiviso che è stato deciso di utilizzare congiuntamente. Nel corso dell'incontro, svoltosi nella sede di Confedilizia Forlì-Cesena, le associazioni di categoria hanno inoltre stabilito concordemente la tariffa da applicare per il rilascio dell'asseverazione.