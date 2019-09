Uso dell’immagine tra copyright e privacy: Cna promuove un seminario

Il valore della conoscenza, in ogni sua forma, è da sempre un supporto impagabile e per questo Cna Comunicazione e Terziario Avanzato Forlì-Cesena ha organizzato un seminario informativo per garantire il rispetto del Copyright e della Privacy. L’incontro si terrà martedì alle 18,15 alla direzione provinciale di Cna, in Via Pelacano 29, e verterà nello specifico su diritto d’autore e opera fotografica, immagine e dato personale, liberatoria ed informativa privacy. Relatrice dell’incontro sarà l’avvocato Giulia Casacci, esperta di diritto delle nuove tecnologie e della privacy, che tratterà della direttiva UE sul Copyright e di quando l’immagine è liberamente utilizzabile, della legge sul Diritto d’Autore e delle casistiche nelle quali servono il consenso, la liberatoria e l’informativa privacy.

Per rendere maggiormente diretta l’informazione, verranno analizzati esempi di casi pratici. Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 26 marzo, la direttiva sul copyright nel mercato unico digitale; ciò che ora ci si chiede è se essa produrrà o no, l’effetto di comprimere la libertà di espressione sul web. In Italia, il diritto all’immagine rappresenta un’espressione del diritto alla riservatezza, che intende garantire a ogni individuo uno spazio di riserbo in relazione alla propria vita e a quelle caratteristiche della personalità che non si vogliono divulgare a terzi. In particolare, per diritto d’immagine si intende il diritto della persona affinché la propria immagine non venga divulgata senza il proprio consenso. Per maggiori dettagli è possibile contattare Laura Navacchia (telefono 0547 365619; email laura.navacchia@cnafc.it).