Utenze, un nuovo spazio per cittadini: inaugurazione con tanto di bici elettrica

I ciclisti della BBBike di Forlì hanno inaugurato mercoledì mattina il nuovo ‘Spazio Enel Partner’ in Viale Amerigo Vespucci 38, portando alcune biciclette elettriche come simbolo di una mobilità sempre più sostenibile. L’inaugurazione si è svolta alla presenza di Nadia Servino, responsabile Spazi Enel Partner Emilia Romagna Marche e del titolare di Ro. Ma Srl Robert Geambasu. "L’apertura del nuovo Spazio Enel a Forlì - sottolinea Nadia Servino - è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. Sono oltre 90 gli "Spazi Enel" ad oggi operativi in Emilia Romagna di cui 4 in provincia di Forlì-Cesena, e puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti, offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze". Il negozio di viale Amerigo Vespucci, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19 (sabato mattina dalle ore 9 alle 13), si aggiunge all'altro punto vendita in Largo de’ Calboli, 2.