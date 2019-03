Valerii del Censis alla presentazione del 'Rapporto sull'economia'

Mercoledì la Sala Zambelli della sede forlivese della Camera di Commercio della Romagna (a Forlì, in corso della Repubblica, 5) ospiterà la presentazione del Rapporto annuale sull'Economia. Il Rapporto è uno strumento per comprendere l'economia locale, ricco di informazioni, riflessioni e spunti per affrontare il futuro. Si compone di una prima parte con la descrizione del contesto internazionale, nazionale e regionale. Segue una sezione dedicata all'area Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) in cui vengono trattati argomenti (analisi macro) quali la demografia, la ricchezza prodotta, l'imprenditorialità e il lavoro nonché asset strategici (l'Internazionalizzazione, l'Innovazione, la Responsabilità sociale e lo Sviluppo sostenibile).

La pubblicazione prosegue, in maniera separata per la provincia di Forlì-Cesena e per quella di Rimini, con l'analisi settoriale: agricoltura e pesca; attività manifatturiere; costruzioni; commercio; trasporti; servizi di alloggio e di ristorazione; servizi finanziari; e trasversale: artigianato; cooperazione; non profit. L'incontro avrà inizio alle 15.30 con la registrazione dei partecipanti e prevederà alle 16 l'intervento del presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini Fabrizio Moretti su dinamiche scenari e strategie dedicato in particolar modo a "Il Sistema territoriale e Focus Forlì-Cesena". Seguiranno gli inspiration talks di Guido Caselli, responsabile Area Studi Unioncamere Emilia-Romagna, su "In viaggio verso il non ancora inventato. Rivoluzione digitale, sviluppo locale" e quello di Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, su "Sviluppo e paura: miti del rancore, miti della crescita e immaginario collettivo per lo sviluppo".