"Valorizzare la propria attività e contrastare la concorrenza illegale": due incontri di Cna

Cna Benessere e Sanità, Servizi alla comunità di Forlì-Cesena, organizza due momenti informativo/formativi sulle modalità più efficaci per valorizzare la propria attività, nelle giornate di lunedì alle 20,30 nella sede Cna di Via Pelacano 29 a Forlì e lunedì 1 luglio in quella di Forlimpopoli, in via 25 ottobre 4, int.27 (Bennet), sempre alle 20,30. "Lavorando nel settore dei servizi alle persone, è sempre più importante far comprendere ai clienti il valore che c’è dietro al proprio lavoro, in termini di sicurezza, qualità, attenzione e professionalità - afferma Daniele Mazzoni, responsabile di Cna Benessere e Sanità, Servizi alla comunità di Forlì-Cesena -. Questo per fidelizzare la propria clientela e contrastare la strategia del prezzo più basso, fatta spesso da chi lavora fuori dalla legalità. Un problema particolarmente sentito da estetiste, acconciatrici, autoriparatori e lavanderie, tra gli altri.Si tratta di attività che hanno un importante valore aggiunto".

"Partendo da questo- continua Mazzoni - l’associazione ha messo a disposizione alcuni strumenti per valorizzare il lavoro verso i clienti. Ad esempio, far capire quanto sia importante conoscere l’origine dei prodotti e degli strumenti utilizzati, il costante aggiornamento delle competenze per gli imprenditori e per i collaboratori, le precauzioni prese per tutelare la salute, la capacità di fornire consulenze individuali".Questi i temi che saranno approfonditi con l’aiuto di Davide Cortesi, esperto di marketing ed autore di libri per la valorizzazione di servizi per le persone, durante i due incontri dedicati ad estetiste, acconciatrici, autoriparatori e titolari di lavanderie. I due appuntamenti rappresenteranno anche l’occasione per presentare il protocollo Cna “Con Noi Al sicuro”.