Nasce in centro e investe sul centro per ampliarsi: nuova sede per il loft-studio di tatuaggi e piercing

Ha scelto il centro storico per dare inizio alla sua attività, nei pressi di piazzetta della Misura, in via degli Orgogliosi, e continua a investire sul cuore della città per ampliarsi e rinnovarsi. E’ lo studio Velvet Tattoo, specializzato in tatuaggi e piercing che si rinnova e si ingrandisce, trasferendosi in via Pedriali 25, di fatto all’intersezione tra via Pedriali e via Achille Cantoni. Qui ha preso un locale sfitto e lo ha riammodernato trasformandolo in un “loft studio” e contribuendo così a rianimare questa strada.

Domenica alle 17,30 si terrà l'inaugurazione del nuovo loft studio, insieme al team di Velvet al gran completo, con tanti tipi di tattoo a cura di Valentino Scorsa e piercing a cura di Silent. Completa lo staff - presente fin dal primo giorno dell’avventura di “Velvet” - Sara Pasini, per disegni e appuntamenti. Sarà l’occasione per presentare le varie novità: dal trucco semipermanente a numerosi tattoo guest di fama internazionale. Il primo che farà tappa a Forlì sarà il tatuatore inglese pluripremiato Mirek Vel Stotker in aprile. Domenica l’avvio del nuovo locale sarà festeggiato con tutti i clienti affezionati e con chi vorrà curiosare, magari per avere qualche spunto per un nuovo tatuaggio in vista dell’estate.