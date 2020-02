Vem Sistemi punta su nuove tecnologie digitali per aumentare produttività e competitività

Aumentare produttività e competitività. La forlivese Vem Sistemi annuncia la collaborazione con la multinazionale bolognese Faac, specializzata in automazioni in ambito residenziale, condominiale, industriale, controllo di accessi pedonali e veicolari. Obiettivo della partnership è adottare nuove tecnologie digitali per favorire la collaborazione tra i dipendenti con l'obiettivo di creare un "digital workplace" in grado di eliminare le barriere tra le persone e rendere le informazioni disponibili, ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento

Il team di esperti Vem ha individuato in "Cisco Webex Teams" la tecnologia più efficace per rispondere alle esigenze di Faac e ha supportato la multinazionale nell'utilizzo e nella diffusione della cultura dei meeting digitali fra tutte le risorse del variegato Gruppo, accelerando il lavoro di squadra. Ogni progetto può essere facilmente gestito in modo collaborativo da più persone in ogni parte del mondo, anche appartenenti ad aziende esterne a Faac. Il lavoro di gruppo diventa un "workstream" continuo fatto di messaggi, riunioni virtuali, documenti, annotazioni e registrazioni.

"La creazione di questo nuovo posto di lavoro digitale, ha imposto anche un profondo cambiamento nelle abitudini dei dipendenti che ha richiesto un lavoro di educazione all’utilizzo della nuova tecnologia e di diffusione culturale della corretta netiquette dei digital meeting", viene spiegato dall'azienda. Di questi aspetti si sono presi cura da un lato i professionisti di Vem sistemi, attraverso la realizzazione di una serie di video pillole cartoon che vedono come protagonisti i dipendenti Faac, dall’altro la multinazionale stessa che ha promosso il cambiamento ingaggiando il top management, creando un “change management team” e un gruppo di evangelizzatori a disposizione per il training e il supporto dei colleghi.

"Per la buona riuscita di un digital meeting, è infatti importante che sia l’organizzatore che i partecipanti seguano alcune fondamentali regole di buon senso prima, durante e dopo la riunione, per sfruttare appieno le potenzialità messe a disposizione dalle nuove tecnologie e massimizzare davvero l’efficacia dell’incontro digitale", conclude Vem.