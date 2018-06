Venerdì l'assemblea costituente di Fenimprese

Venerdì alle ore 17,30 presso la sala Santa Caterina in Forlì si terrà l’Assemblea Costituente di Fenimprese Forlì-Cesena. Si tratta di una prima assoluta in Romagna per Fenimprese, l’associazione nazionale di imprese e professionisti che tanto sta facendo parlare di se negli ultimi mesi.

Tratti distintivi dell’associazione sono la struttura a rete che vede protagonisti gli associati stessi non solo come fruitori di servizi ma anche come erogatori degli stessi. Altra peculiarità è la linea giovane della dirigenza che si conferma anche a Forlì con Presidente Chiara Casadei Turroni e Vice Presidente Giada Battaglia, entrambe affermate professioniste della nostra città, entrambe under 40. Ad affiancarle saranno l’imprenditore under 30 Nicolò Pace, con ruolo di Segretario Generale e l’imprenditore Filippo Zanelli, con il ruolo di Consigliere Delegato.



All’incontro parteciperanno il presidente nazionale di FenImprese, Luca Mancuso e il direttore generale di Fenimprese Andrea Esposito oltre a numerose autorità locali. FenImprese è un’associazione nazionale datoriale senza fini di lucro, nata dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi, che sentono sempre di più l’esigenza di essere rappresentati presso le istituzioni per ottenere chiarimenti e presentare proposte volte al miglioramento dell’esistenza delle PMI. Eroga in convenzione con i propri associati un ampio ventaglio di servizi che va dalla Formazione obbligatoria e Certificata al Credito alle Imprese.