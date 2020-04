Verso la "fase 2", "Rischio assembramenti": per Bonaccini bar e ristoranti devono restare chiusi

Sì alle aziende, a partire da automotive, ceramiche e moda, i settori a piu' alto tasso di export. No per ora, invece, alla riapertura di bar e ristoranti. Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini lo ha confermato giovedì durante una intervista a Tagada', su La7. "Bisogna cercare di decidere alcune filiere piuttosto che altre perche' ad esempio cio' che crea assembramenti a mio parere va evitato", ha sottolineato Bonaccini.

"Non mi sentirei mai di riaprire tra pochi giorni, anche se il Governo lo decidesse, i ristoranti e i bar". Il modello per la fase 2 e' la Granarolo. "Una grande impresa - la cita Bonaccini - che ha 2.000 dipendenti sparsi in tutta Italia, non ha mai chiuso e ha avuto casi" di infezioni da Covid-19 "che si contano sulle dita di una mano". Quanto al turismo, ha detto ancora il governatore, "e' il settore piu' complicato da far ripartire" per lo stop ai collegamenti e le necessita' di distanziamento sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rispetto a questo "noi abbiamo un piccolo vantaggio per quando si ripartira', avere il 70% di turismo nazionale". Per questo si conta molto sul bonus vacanze che il Governo dovrebbe introdurre, perche' la somma andrebbe spesa interamente in localita' italiane. (fonte Agenzia Dire)