Vetrate panoramiche su misura di Belle Vetrate Scorrevoli

Le vetrate scorrevoli sono costituite da ante in vetro impacchettabili che si installano per la chiusura di balconi, terrazzi o portici sia in abitazioni private che in strutture ricettive (hotel, ristoranti, bar) che dispongono di un affaccio panoramico da sfruttare e valorizzare.

Il meccanismo di movimento delle pareti mobili divisorie è di facile utilizzo perché scorrono su binari a filo pavimento in modo estremamente silenzioso e fluido, facendo risultare molto semplici le manovre di apertura e chiusura.

Belle Vetrate Scorrevoli è un’Azienda di Forlì che opera a livello nazionale da diversi anni e sono oltre 10000 le installazioni fatte su tutto il territorio, avvalendosi di operatori qualificati che eseguono a regola d’arte ogni fase di montaggio. Questa capillarità permette a Belle Vetrate Scorrevoli di assistere costantemente i propri clienti, supportandoli nelle richieste, curiosità ed intervenendo tempestivamente a risolvere eventuali criticità.

Tutte le realizzazioni di Belle Vetrate Scorrevoli sono garantite per 5 anni.

Per avere a casa propria una vetrata scorrevole panoramica bastano meno di 8 ore. Non hanno bisogno di opere murarie per essere installate e non modificano l’aspetto dell’edificio in cui sono collocate poiché si integrano perfettamente in qualsiasi contesto.

Le vetrate scorrevoli sono in vetro temperato spesso 10 mm e costituite da ante alte fino a 3,0 metri, con guarnizioni in PVC tra un’anta e l’altra, praticamente invisibili. A supporto delle pareti in vetro vi è un sottile profilo in alluminio disponibile nel colore RAL desiderato, che garantisce un’elevata impermeabilità e regala un ambiente sano, privo di cattivi odori o muffe. Le vetrate panoramiche di Belle Vetrate Scorrevoli sono prodotte con materiali di altissima qualità ed espongono il marchio CE.

Non importa quale sia la dimensione del vostro terrazzo o portico e neppure se abbia una forma irregolare o tondeggiante: le vetrate panoramiche, essendo costituite da moduli vetrati, possono essere adattate perfettamente ad ogni situazione perché realizzate su misura in base alle rilevazioni fatte dai nostri consulenti direttamente a casa vostra. La progettazione e l’installazione sono gratuite.